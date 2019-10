Libauudised külvavad indoneeslastes maavärina järel paanikat

Kohalik valitsus kuulutas kuni kolmapäevani välja hädaolukorra ning varjupaikades on pea 135 000 inimest.

Järeltõugete hirmu on suurendanud libauudiste laviin, mis levib peamiselt WhatsAppis ja teistes sõnumirakendustes ja kus hoiatatakse, et peagi saabub tsunamit põhjustav maavärin.

«See on teie asi, kas te mind usute või mitte, kuid ma rääkisin oma sugulasega ja kuuldavasti Ambon upub paari päeva jooksul,» kirjutati ühes WhatsAppi sõnumis.

Indoneesia kriisijuhtimisameti kõneisik Agus Wibowo ütles, et libauudised teevad halva olukorra veel halvemaks. «On nii palju väljamõeldisi suurema maavärina ja tsunami kohta,» ütles ta AFP-le. «Inimesed kardavad ja nad otsustasid jääda varjupaikadesse.»

Kodudesse naasmisest on keeldunud isegi osa neist, kelle maja maavärinas kahjustada ei saanud, ütles Wibowo. «Paljud inimesed arvasid ka, et nad ei tohi hädaolukorra ajal tagasi minna, mis ei ole tõsi,» lisas ta.

Indoneesia on üks loodusõnnetusterohkemaid paiku maailmas, kuivõrd see asub kõrge seismilise aktiivsusega Vaikse ookeani tulerõnga piirkonnas, kus maavärinad ja vulkaanipursked on tavalised.