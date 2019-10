Saksa siseminister hoiatas uue rändelaine eest

Eelmisel nädalal Türgit ja Kreekat külastanud minister ütles eile ajalehele Bild am Sonntag, et ELi liikmesriigid peavad tegema enamat, et aidata oma Euroopa partneritel ühenduse välispiiri kontrollida.

Intervjuus ajalehele Welt am Sonntag ütles Seehofer, et Euroopa peab aitama Türgil miljonite Süüria põgenikega toime tulla.

«Türgi näeb migrantidega palju vaeva,» ütles Seehofer. «See on meie huvides, aga on selge, et me ei saa hallata tulevikku, kui eraldame selle tarbeks mineviku tasemel vahendeid.»