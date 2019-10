Tellijale

«Sa võid sõlmida tüdrukuga abielu pooleks tunniks ja kohe, kui see on lahutatud, võid abielluda järgmisega,» ütles üks mõnuabielusid sõlmiv vaimulik. Ta arvas, et räägib järjekordse abiellu astuda sooviva mehega, aga tegelikult oli tema vastas BBC ajakirjanik, kes teeskles huvi tehingu vastu.