Video: kogu maailmas vahistati sadu kliimaprotestijaid

Kaks nädalat proteste

«Oleme proovinud petitsioone, lobitööd ja rongkäike, aga nüüd on aeg otsakorral,» ütles Austraalia aktivist Jane Morton. «Meil ei ole muud valikut kui mässata, kuni valitsus kuulutab välja kliima- ja keskkonna hädaolukorra ja võtab kasutusele meetmeid, mis on meie päästmiseks vajalikud,» lisas ta.

«Tuleks võtta nende inimeste nimed ja pildid ning levitada neid nii kaugele kui võimalik, et me saaks neid häbistada,» ütles Austraalia siseminister Peter Dutton läinud nädalal. «Häbistada selle pärast, mida nad teinud on, sest nad tegutsevad väljaspool seadust ja on vastuolus kogukonna standarditega. Andke nende peredele teada, mida te nende käitumisest arvate,» ütles minister.