Soome valitsus: meie majanduskasvust ei piisa heaoluriigi ülalpidamiseks

Rahandusministeeriumi sõnul on Soome majanduskasv sel aastal 1,5 protsenti ning see langeb lähiaastatel alla ühe protsendi piiri. «Sellest ei piisa heaoluriigi ülalpidamiseks,» kommenteeris rahandusministeeriumi osakonnajuht Mikko Spolander pressiteate vahendusel.

Prognoosi kohaselt aeglustub lähiaastatel Soome eksport, see on tingitud Euroopa majanduse nõrgenemisest. Suurimaks riskiks on rahandusministeeriumi hinnangul maailma kaubandustülid ning Suurbritannia leppeta lahkumine Euroopa Liidust.