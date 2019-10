Hongkongi valitsus kaalub interneti tsenseerimist

Protesti ägenemine oli vastus Hongkongi valitsuse reedesele teatele, et rakendatakse koloniaalaegset eriolukordade seadust ja keelatakse maskide kandmine.

Hongkongi liidri Carrie Lami sõnul oli keeld vajalik pea neli kuud tagasi alanud meeleavalduste ohjeldamiseks, kuid see suurendas hirmu, et tulemas on veel karmimad piirangud.