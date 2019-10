Stockholmi äärelinna elanik: «Ei taha siin enam elada»

Märsta äärelinnas Stockholmi põhjaosas haises varahommikul bensiini ja põlenud kummi järgi. Kokku põles Põhja-Stockholmis Rootsi väljaannete sõnul täna öösel umbes 20 autot.

Kohalikud teavitasid politseid umbes kell kaks öösel, kui piirkonnas hakkas levima põlemise tõttu tekkinud tugev hais.

Lisaks põlenud autodele plahvatas lähedal asunud juuksurisalongi ees lõhkeseadeldis. Politsei ei ole kindel, kas plahvatus ja põlenud autod on üksteisega seotud. Ühtegi kahtlustatavat politseil hetkel pole.

Autodest on järel vaid põlenud vrakid ja tuhk. Noormees, kes oli tulnud põlenud autosid vaatama, ärkas enda sõnul öösel üles plahvatuste tõttu. «Alguses üks, siis järgmine ja järgmine.»

Noormees ei soovinud avaldada nime. Helsingin Sanomate reporter rääkis Märstas kokku üheksa täiskasvanuga, kellest soovis oma nime avaldada vaid üks inimene, kes elas teises äärelinnas.

«Tolle Volkswageni tõi üleeile üks sõber,» ütles noormees ühe põlenud auto kohta. «Talle valmistas see meelehärmi, kuna see oli hea diil. Ta ei leia enam uut nii odavalt.»

Nurgas olev autovrakk on kõige kallim - 2018. aasta Volvo. Piirkonnas elava Jeanette'i sõnul alustasid autode põletajad kõige kallimast mudelist.

Jeanette'i sõnul on Märsta äärelinn muutunud lühikese aja jooksul ebaturvaliseks. «Ei taha siin enam elada,» sõnas naine. Tema sõnul kadus tal turvatunne juba pool aastat tagasi, kui süüdati naabermaja.

Helsingin Sanomate reporteri juures peatub ka piirkonna kinnisvarahooldaja Rami Jazamty. Ta on ainus, kes avaldab oma nime. Ka temagi kolis natuke aega tagasi mujale.

«Sain hea üürilepingu, kuid tegin seda ka laste pärast. Ma ei taha, et nad siin kasvavad.» Jazamty sõnul saadi naabermaja süütajad kinni ning põhjuseks oli jõuguvägivald. Tema sõnul on käsitamatu, et kogu Märsta piirkonnas ei ole ühtegi politseijaoskonda. «Siin ei näe väga politseinike.»

Jazamty sõnu kinnitavad ka lähedal asuvas kohvikus istuvad kolm keskealist meest. Nende sõnul ilmub politsei kohale vaid siis, kui juhtub midagi suurt. «Nad on siin 2-3 päeva kohal ja kaovad siis taas.»

Meeste sõnul juhtus nii ka eelmisel nädalal, kui kohviku lähedal tulistati. Nad kinnitavad, et oleks valmis politseile tunnistusi andma, kuid ei taha võtta meediaga suheldes riske.

Rootsi poliitikas on juba mõnda aega arutatud, mida teha Rootsi kasvava jõuguvägivallaga ning sellega seotud kuritegevusega. Jõukude tegevust plaanitakse takistada rangemate karistustega.

«Alaealiste leebemad karistused tuleks ära kaotada,» ütles üks Märsta kohvikus istunud meestest. See idee on läbi käinud ka Riksdagist, kuna paljud kuritegusid sooritavatest jõuguliikmetest on alaealised.

Riksdagis on arutatud ka võimalust anonüümseks tunnistamiseks. Seda pooldavad kõige rohkem parempoolsed opositsiooniparteid, kuid ka valitsus pole ideed täielikult maha teinud. Soomes on anonüümne tunnistamine võimalik, kuid selle tingimused on ranged.