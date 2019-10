Iraagi president kutsus üles olukorra pingestamisest loobumisele

Barham Saleh. FOTO: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Meeleavaldajad Bagdadis. FOTO: Hadi Mizban / AP

Salehi sõnul on tänavatel vallandunud vägivalla süüdlased rahvavaenlased.

Iraagi armee tunnistas "ülemäärase jõu" kasutamist ööl vastu esmaspäeva Bagdadi Sadr City piirkonnas, kus meedikute ja julgeolekujõudude teatel sai kokkupõrgetes surma 13 inimest.

Eelmisel teisipäeval alanud protestide jooksul on tegemist esimese korraga, mil julgeolekujõud on tunnistanud ebaproportsionaalsete meetmete kasutamist. Meeleavaldajad on süüdistanud relvajõude ka varem lahinglaskemoona kasutamises.

Armee teatas esmaspäeval, et peaminister Adel Abdel Mahdi andis korralduse viia kõik armeeüksused Sadr Cityst välja ja asendada need politseiüksustega. Eelmisel nädalal kinnitas peaminister ainsas pöördumisest protestijatele, et julgeolekujõud tegutsevad meeleavaldustel "vastavalt rahvusvahelistele standarditele".

Iraagi siseministeeriumi eestkõneleja sõnul on seitse päeva pealinnas ja riigi lõunaosas kestnud rahutustes saanud surma vähemalt 104 inimest, kaasa arvatud kaheksa julgeolekujõudude liiget.

Iraagi mõjuvõimsad Hashed al-Shaabi relvaüksused teatasid esmaspäeval valmisolekust viia ellu valitsuse korraldusi, et hoida seoses enam kui sada ohvrit nõudnud meeleavaldustega ära "riigipööret või mässu".

Valdavalt riigi relvajõududega integreeritud Hashed al-Shaabi ülem Faleh al-Fayyadh ütles Bagdadis ajakirjanikele, et soovib "korruptsiooni, mitte režiimi langemist".

Teisipäeval alanud meeleavaldustel nõuti noorte töötuse ja korruptsiooni vähenemist, hiljem hakatud nõudma Iraagi poliitilise süsteemi täielikku muutmist.

Iraagi valitsus on teatanud reast sammudest töökohtade loomiseks, sotsiaalasüsteemi tugevdamiseks ja korrumpeerunud ametnike tagandamiseks, kuid väidab, et meeleavaldajate sekka on imbunud "sabotöörid".

40 miljoni elanikuga Iraagi suurim tööandja on avalik sektor, kuid viimastel aastatel ei ole see suutnud ülikoolide lõpetajatele töökohta kindlustada.

Viletsust lisavad võimude sammud nagu loata ehitatud elamute lammutamine, ehkki sellised ulualused on peavarjuks kolmele miljonile iraaklasele.

Meeleavaldustel osalevad peamiselt noored mehed, kes väidavad, et nende taga ei seisa ükski poliitiline- ega usuorganisatsioon. Nad on rünnanud erinevate parteide kontoreid.