USA kandis musta nimekirja uiguuride tagakiusamisega seotud Hiina ettevõtted

Otsuse tegi teatavaks kaubandusminister Wilbur Ross, kes ütles, et USA ei saa tegevuseta pealt vaadata etniliste vähemuste tagakiusamist Hiinas.

Pompeo sõnul ei ole uiguuridest moslemite kinnihoidmisel Hiina lääneosa laagrites mingit pistmist terrorismiga, nagu Hiina väidab, vaid see on katse kustutada vähemusrahvuste kultuurid ja religioonid.

USA välisminister ütles seda New Yorgis kohtumisel Kasahstani, Kõrgõzstani, Tadžikistani, Türkmenistani ja Usbekistani välisministriga ÜRO Peaassamblee kõrvalt.

Peking tugevdab piirkonnas keskvõimu haaret ning saab selle pärast rahvusvaheliselt kõvasti kriitikat. Inimõiguslaste sõnul on võimud seal koonduslaagritesse kinni pannud kuni miljon uiguuri ja teisi, enamjaolt moslemivähemusse kuuluvaid inimesi.

2017. aastal toimus Hiinas iga viies kinnipidamine Xinjiangis, kuigi seal elab vaid kaks protsenti riigi elanikkonnast, selgus kohaliku prokuratuuri andmeist. See on järsk tõus kümne aasta tagusest ajast, mil seal toimus vaid kaks protsenti kogu riigi kinnipidamistest.

Hiina peab kinnipidamisi vajalikuks vahendiks usuäärmuslusele ja terrorismile vastu seismiseks. Samas näitavad värsked andmed, et võimud on võtnud ette just Xinjiangi uiguurid ja teised moslemivähemused ja paneb neid trellide taha senisest pikemaks, ütleb uurija Patrick Poon abiühendusest Amnesty International.