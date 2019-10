USA tahab toetada Huawei konkurente Nokiat ja Ericssoni

Huawei on maailma suurim võrguseadmete tootja. USA usub, et ettevõte on risk riiklikule julgeolekule.

Ameerika Ühendriigid on juba pikemat aega üritanud tõrjuda Huawei tõusu 5G-tehnoloogia pakkujana. Financial Timesi väitel üritab USA veenda ka oma liitlasi, et need ei valiks Huaweid oma 5G-võrkude tarnijaks. «See on üks suuremaid murekohti praegu,» ütles üks allikas Financial Timesile. «Kõik, kaitseministeeriumist kuni majandusministeeriumini ja siseministeeriumini, jälgivad seda hoolikalt.»

Valge Maja, Nokia ja Ericsson ei soovinud Financial Timesile sel teemal kommentaare anda.

Huawei müüb 28 protsenti maailma võrguseadmetest koos turu-uuringufirmaga Dell'Oro. Ericsson ja Nokia on Huawei suurimad konkurendid.

Financial Timesiga rääkinud ametiisikud usuvad, et parim võimalus astuda Huawei ülemvõimu vastu on kindlustada, et selle konkurentidel oleksid samasugused krediidivõimalused nagu on Huaweil. Nimelt saab Huawei iga aasta miljardite dollarite väärtuses krediiti Hiina riigi omanduses pankadelt. See annab ettevõttele võimaluse pakkuda tellijatele paindlikku tagasimaksegraafikut, mida konkurendid pakkuda ei suuda.

Washingtonis on ka neid, kes usuvad, et Huaweile vastukaaluks tuleks luua kodumaine konkurent. USA-s võrguseadmeid tootvatelt Oraclelt ja Ciscolt oodatakse seda, et nad kaaluksid võimalust siseneda 5G-turule.

Arutelu 5G-võrkude üle tõusis päevakorda ka eelmisel nädalal, kui Valges Majas kohtusid Soome president Sauli Niinistö ja USA president Donald Trump. Trump kiitis Nokiat ning ütles, et see on «suurepärane ettevõte».