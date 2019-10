USA maavägi juhib 2020. aastal Euroopas suurt sõjaväeõppust

Leht märkis viitega USA Euroopa väejuhatusele (EUCOM), et maavägi paigutab õppuse käigus Euroopasse diviisi peakorteri, kolm tankibrigaadi ja tuhanded sõdurid.

Õppusel osaleb 37 000 sõjaväelast, kellest 20 000 on ameeriklased. Sõjatehnika hakkab saabuma Euroopasse veebruaris ning õppus ise toimub aprillis ja mais.

Defender-Europe 20 saab olema sarnane tohututele külma sõja ajal peetud õppustele, mida tunti nimega Reforger (Return of Forces to Germany). Need õppused keskendusid paljude sõdurite võimalikult kiirele Euroopasse toomisele. Sel oli kunagi tähtis roll ettevalmistustes Nõukogude Liidu vastu sõdimiseks.