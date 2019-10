Valge Maja keelas USA suursaadikul kongressi komitees tunnistusi anda

Presidendi sõnul oleks ta saatnud suursaadiku hea meelega kongressi ette tunnistusi andma, kuid «kahjuks annaks ta tunnistusi end täielikult kompromiteerinud libakohtu ees, kus vabariiklaste õigused on ära võetud ja tõelisi fakte ei lubata avalikkuse ette».

Demokraadid on alustanud USA esindajatekojas vabariiklasest presidendi suhtes tagandamisjuurdlust seoses kahtlustustega, et Trump kuritarvitas oma ametikohta isikliku sisepoliitilise kasu eesmärgil ning kutsus sellega välisriiki sekkuma USA 2020. aasta presidendivalimistesse.

Lisaks Sondlandile soovib esindajatekoja luurekomitee üle kuulata veel mitut USA diplomaati. Välisminister Mike Pompeo on nimetanud korraldusi vaenamiseks ja on lubanud oma alluvaid kaitsta.

Sondland on üks mitmest diplomaadist, kelle omavahelised mobiiltelefonisõnumid, sõnumid Trumpi eraadvokaadi Rudy Giuliani ja Ukraina presidendi abi Andrii Jermakiga heidavad valgust valitsuse püüetele Ukrainas Bidenite suhtes uurimist algatada.

Demokraadid on korduvalt öelnud, et valitsuse katseid uurimist takistada käsitletakse õigusemõistmise takistamisena. Nad kordasid oma seisukohta ka pärast Valge Maja otsust Sondlandi esinemine tõkestada.

Luskini sõnul lendas Sondland tunnistuste andmiseks spetsiaalselt Brüsselist Washingtoni ja on valmis ütlusi andma. «Suursaadik Sondland usub kindlalt, et tegutses alati Ühendriikide parimates huvides, ja on valmis vastama komitee küsimustele ammendavalt ja ausalt,» ütles advokaat.