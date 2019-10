NYT: ülisalajane Vene luureüksus teostab Läänes juba aastaid erioperatsioone

Ajalehe andmetel tulid lääneriigi eriteenistused järeldusele, et kõik need erioperatsioonid, nagu ilmselt ka paljud teised, on osa Vene eriteenistuste koordineeritud ja jätkuvast kampaaniast eesmärgiga õõnestada olukorda Euroopas.

Läänes olla veendunud, et selliste erioperatsioonide elluviimiseks on Vene eriteenistuste eliitvõitlejatest loodud ülisalajane üksus, mis on spetsialiseerunud mõrvadele, sabotaažile ning õõnestustegevusele – rühm 29155. Selle olemasolust ei tea isegi paljud GRU ohvitserid. Erinevalt enamikest teistest Vene luuretöötajatest saavad eriüksuse 29155 liikmed sõita vabalt Euroopa riikidesse. Mitmeid neist on autasustatud Afganistani, Tšetšeenia ja Ukraina sõjas osalemise eest.