Türgi alustas rünnakut Süürias

Erdoğan andis täna Twitteri vahendusel teada, et alanud on Türgi relvajõudude ja neid toetavate Vaba Süüria Armee mässuliste operatsioon Rahukevad, mis on suunatud kurdide ja terrorirühmituse ISIS võitlejate vastu. Ta nimetas eesmärkidena terroriohu maandamise ning turvatsooni tekitamise, mis laseks Süüria põgenikel tagasi oma kodumaale minna.