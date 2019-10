Soome võib hankida praegusest rohkem hävituslennukeid

Kaitseminister Antti Kaikkonen ütles Iltalehele, et valitsus on otsustanud määrata hävituslennukite hankele 10 miljardi euro hinnalae. Varasemalt oli räägitud umbes 7-10 miljardist euro suurusest summast.

Praegu on Soome õhuväel 64 McDonnel Douglas F/A-18 Hornet hävituslennukit, kuid Soome valitsus on andnud uute hävituslennukite hankes osalevatele tootjatele võimaluse pakkuda rohkem hävitajaid. Hankes osalevatele tootjatele otsustati saata ka täpsustatud pakkumiskutse.

«Täpselt 64 hävitajat ei ole kivisse raiutud, kuid suurusjärk on seal,» ütles Kaikkonen. «Lõplikus võrdluses hinnatakse lennukite sooritusvõime ja arvu lisaks ka terviklikkust, mida eri tootjad pakuvad.»

«Eesmärk on siiski täita valitsusprogrammi punkt Hornetite täielikust väljavahetamisest. See on vältimatu, kui soovime hoida meie kaitsevõimet,» rõhutas Kaikkonen.