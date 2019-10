Ukraina luurajad tõid Donbassist ära olulise tunnistaja

Operatsiooni käigus toimetati tunnistaja Luganski oblasti Sorokõne linnast Kiievi poolt kontrollitud aladele. Avalduses teatas SBU, et läbi viidi hoolikalt planeeritud operatsioon, mille eel oli tunnistaja öelnud, et ei taha osaleda illegaalsete rühmituste tegevuses ning sooviks Luganski oblastist lahkuda.

SBU teatel on mees juba praeguseks andnud uurijatele olulisi tõendeid seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukrainas. Pärast mehe taustaga tutvumist jõudis SBU järeldusele, et ta ei saatnud korda raskeid kuritegusid ega osalenud otseses sõjategevuses.

Hoolimata rohketest tõenditest on Kreml väitnud, et ei ole konflikti osapool. Väidetakse, et Donbassis võitlevad venelased on vabatahtlikud, kuigi tegelikkuses on piirkonnas tegutsenud nii Vene eriväelased kui ka Venemaa valitsusele alluvad palgasõdurid.