Varadkar: ÜK ja EL-i vahel haigutab suur Brexiti-lõhe

Britid püüavad rääkida läbi plaani üle, mille eesmärk on tagada, et Iiri Vabariigi ja Ühendkuningriiki kuuluva Põhja-Iirimaa vahele ei tuleks Suurbritannia EL-ist lahkumise järel piirirajatisi. Kokkulepet on vaja enne järgmise nädalalõpu Euroopa Liidu tippkohtumist.

«Sisuliselt on Ühendkuningriik teinud seda, et on öelnud lahti kokkuleppest, mille üle me pidasime peaminister (Theresa) May valitsusega kaks aastat heas usus läbirääkimisi, ning pannud poole sellest nüüd taas lauale ja ütleb: »See on järeleandmine.«. Aga tegelikult see muidugi ei ole,» sõnas peaminister.