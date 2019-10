Soomes mõisteti 40-aastane mees auvägivallana käsitletud väärkohtlemises vangi

Helsingi piirkonnakohus teatas oma otsuses, et eluohtliku olukorra tekitamise ja muu vägivalla taga oli tegemist n-ö auvägivallaga.

«Tegemist oli ilmselt sellega, et tütre ja tema poisssõbra suhtlus oli toimunud isa arvates tema autoriteedi vastaselt ja tema au ohtu seades,» teatas piirkonnakohus.

1978. aastal sündinud mees kiirendas autoga oma 15-aastase tütre ja tema 14-aastase poiss-sõbra suunas suve alguses. Mees oli juba varem oma tütart ähvardanud ja tema kallal vägivallatsenud. Esimesed kuriteod pani mees toime, kui tütar oli 12-aastane ning enne seda, kui ta hakkas oma poiss-sõbraga suhtlema.

Auvägivallana käsitletakse teatud kultuurides vägivalda, mis pannakse toime, kui selle toimepanija on tunnetanud, et tema «au on haavatud». Terminit on kritiseeritud selle poolest, et vägivallaga ei käi kaasas mingisugust au.

Kohtu sõnul lõi mees oma tütart näkku ning rebis tema juukseid. Lisaks sellele ähvardas mees oma tütart ja tema poiss-sõpra nende luude murdmisega. Mees võttis kohtus omaks kõik teod peale ähvardamise, kuna pidas seda oma kultuurile omaseks liialdamiseks.

Mees tunnistas, et ta oli oma tütre ja tema klassikaaslase suhtlemisele vastu. Kohtus ütles mes, et ta lihtsalt ei tahtnud, et tütar jääks rasedaks. «Ärge saage valesti aru, see ei tähenda, et ma ei kiida teie suhtlust heaks, kuid te ei või seksuaalselt üksteist puudutada,» oli mees kohtudokumentide järgi noortele õelnud.

Siiski see, et mees nägi autoga sõites oma tütart poisiga rääkimas, pani ta noorte suunas autoga kiirendama. Noorte selja taga oli betoonist müür, kuid neil õnnestus auto eest ära hüpata.

Prokuröri meelest oli tegemist selge tapmiskatsega või vähemalt räige väärkohtlemise katsega. Mees lükkas süüdistuse, et ta oleks noori üritanud alla ajada, tagasi, kuna ta peatus enda sõnul 7-8 meetrit enne seda kohta, kus noored seisid.

40-aastane mees mõisteti piirkonnakohtu otsusega süüdi üheksas räiges väärkohtlemise katses, kolmes väärkohtlemises, ühes väärkohtlemise katses ja kahes ebaseaduslikus ähvardamises. Mehele mõisteti karistuseks kaks aastat ja neli kuud vanglakaristust.

«Juhtumi puhul ei ilmnenud piisavalt tõendeid, et süüdistatav oleks soovinud tunnistajaid meelega tappa või neile otsa sõites viga teha. Autoga noorte suunas kiirendamine on ilmselgelt olnud spontaanne tegu ning etteplaneerimata,» teatas piirkonnakohus oma otsust välja kuulutades.

Piirkonnakohtu sõnul ei vabanda kultuuriline taust vägivalda välja. Piirkonnakohus ei võtnud karistust määrates kergendava asjaoluna seda, et tüdruku isa oli pärit riigist, millel on Soomega kultuurilisi erinevusi laste karistamise ja kasvatamise osas.