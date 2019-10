Soomes mõisteti vangi tütre kallal auvägivalda tarvitanud mees

«Tegemist oli ilmselt sellega, et isa arvates suhtles tütar oma poiss-sõbraga isa autoriteedile vastu astudes ja isa au eirates,» teatas kohus.

Sel suvel nägi mees autoga sõites oma tütart poisiga juttu ajamas. Mees kiirendas järsult autoga, võttes suuna noorte poole, kes seisid betoonmüüri ees. Tütrel ja tema sõbral õnnestus auto eest ära hüpata. Edasi lõi autost väljunud mees oma tütart näkku ning tiris teda juustest. Lisaks ähvardas ta, et murrab tütre ja tema sõbra luud.

Süüalune tunnistas kohtus, et talle oli vastumeelt tütre suhtlus oma klassivennaga, sest ta olevat kartnud, et tütar jääb rasedaks. Samas aga lükkas ta ümber süüdistuse, nagu ta oleks üritanud noori autoga alla ajada. Enda sõnul peatas ta auto 7-8 meetrit enne nendeni jõudmist. Ta võttis kohtus omaks kõik teod peale ähvardamise, kuna pidas seda oma kultuurile omaseks liialdamiseks.

Kohtus selgus veel, et isa oli ka varem tütart ähvardanud ja tema kallal vägivallatsenud. Esimesed kuriteod pani ta oma lapse kallal toime siis, kui tütar oli 12-aastane ega polnud veel oma poiss-sõpra kohanud.

Piirkonnakohus ei arvestanud karistuse puhul kergendava asjaoluna seda, et isa oli pärit riigist, kus on laste kasvatamisel ja karistamisel teistsugune kultuuritava.

Mees on elanud Soomes 15 aastat ning kohtu hinnangul ei tohiks tal enam olla teadmata, et laste füüsiline karistamine on Soomes seadusvastane.