Sven Sakkov: küsimus on selles, kaugele Türgi Süürias tungib

Sven Sakkov rääkis «Aktuaalse kaamera» stuudiointervjuus, et küsimus on selles, kui kaugele Türgi nüüd läheb: kas piirdub ainult 32x370 km suuruse puhvrialaga, millest juttu on olnud, või läheb sellest edasi.

Eesti jaoks on Sakkovi sõnul kõige olulisem head liitlassuhted Ühendriikidega, NATO tugevus ja kindlus. Aga sel juhul oleme valikute ees, millest mõned on moraalselt väga küsitavad, nagu näiteks kurdide tulevik.

Küsimusele, kui tõenäoline on, et puhkenud konflikt vallandab uue põgenikelaine Euroopasse, tuletas Sakkov meelde, et 2015. aasta suure põgenikekriisi pani lõpuks seisma Türgi pärast kokkulepet ELiga. Seega hoob on Türgi käes.

Üks põhjus, millega Türgi on sissetungi põhjendanud, on soov asustada miljonid põgenikud Türgist ümber puhvertsooni. Aga Sakkovi sõnul on seda raske ette kujutada, sest tegemist on kõrbealaga, kus hetkel elab pool miljonit inimest. «Sinna asustada kolm miljonit inimest – ma ei kujuta seda ette,» tõdes Sakkov.