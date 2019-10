Türgi väed tungivad sügavamale kurdide aladele

Al-Holi laager Põhja-Süürias. Seal viibib umbkaudu 70 000 ISISe võitlejate pereliiget. FOTO: DELIL SOULEIMAN / AFP / Scanpix

Centre of Global Policy ekspert Hassan Hassan ütles Guardianile, et SDJ-l oli värsket teavet ISISega liitunud inimeste ning rühmituse struktuuri kohta, kuid Türgil selline teave puudub. «Praegu Türgi poolt Süürias kontrollitud territooriumid on korruptsiooni täis, need on rohkem korrumpeerunud kui režiimile kuuluvad alad. ISISel poleks probleemi lojaalsust osta ja põgenemise nimel altkäemaksu maksta. Kindlasti saab ISIS uusi võimalusi.»

Erdoğani nõunik Gülnur Aybet ütles CNNile, et Trumpil on täielik arusaam sellest, mida Türgi operatsioon Süürias tähendab. USA on samas välja saatnud erinevaid signaale. Kui algses avalduses teatas Trump, et Türgi operatsiooni ei kavatseta takistada, siis samal õhtul teatas president, et on valmis üleliigse jõu kasutamise korral Türgi majanduse hävitama.

Järgmisel päeval kiitis president aga Türgit kui head partnerit. Eile, veidi pärast operatsiooni algust otsustas Trump siiski türklaste tegevust kritiseerida. President väitis, et USA ei toeta rünnakut ning Türgile on selgeks tehtud, et Süüria ründamise näol on tegu halva ideega.

Recep Tayyip Erdoğan (paremal) jälgimas operatsiooni käiku. FOTO: MURAT CETINMUHURDAR/PRESIDENTIAL / via REUTERS / Scanpix

Nii USA demokraadid kui vabariiklased on nimetanud kurdide hülgamist vastuvõetamatuks. Ühtlasi tulid senaatorid Chris van Hollen ja Lindsey Graham lagedale sanktsioonidega Türgi vastu, kui riik ei lõpeta kurdide ründamist. Sanktsioonid võtaksid sihikule Türgi poliitilise eliidi. Lisaks mõjutaksid need Türgile sõjatehnika müümist ning USA sõjalist abi.

Trumpi väitel toetab ta sanktsioone, kui Türgi ei peaks invasiooni läbi viima võimalikult inimlikul teel. Samas keeldus ta seda defineerimast.

Kuna tuhanded tsiviilisikud põgenevad konflikti eest ning ISISe mõjuvõim võib taas tõusma hakata, on erinevad abiühendused hoiatanud humanitaarkatastroofi eest. Abiühenduste teatel võib tekkinud konflikt ohustada kuni 300 000 inimese elu.

SDJ on juba praeguseks teatanud, et mõned sõdurid on vanglatest ja laagritest üle viidud rindejoonele ning see tähendab, et ISISe rakukesed võivad püüda vabastada oma vangistatud kaasvõitlejaid.