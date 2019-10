Põhja-Korea sarjas Euroopa kriitikat ja ähvardas raketikatsetustega

Pyongyang katsetas allveelaevalt tulistatavat uut tüüpi ballistilist raketti 2. oktoobril, vaid paar päeva enne USA-Põhja-Korea tuumakõneluste jätkumist Rootsis. Põhja-Korea kuulutas seejärel uue etapi algust riiki kaitsevõimes, kuid Washingtoni hinnangul katsetas stalinistlik riik raketti allveelaeva asemel veealuselt pargaselt.

Põhja-Korea teatas laupäeval Stockholmis kaheksa tundi peetud kõneluste järel, et on nördinud Washingtoni pakutavatest lahendustest, mis ei ole uued ega loomingulised. USA teatas, et on valmis kahe nädala pärast uuesti kohtuma.

ÜRO Julgeolekunõukogu praegused ja tulevased Euroopa liikmed: Prantsusmaa, Belgia, Saksamaa, Poola, Ühendkuningriik ja Eesti, mõistsid raketikatsetuse teisipäeval hukka ja ärgitasid Pyongyangi Ühendriikidega heas usus kõnelusi pidama.

Euroopa riikide teatel õõnestavad Põhja-Korea raketikatsetused piirkonna julgeolekut ja stabiilsust ning on vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega.

«Rahvusvahelised sanktsioonid peavad püsima ja neid tuleb täielikult ja rangelt jõustada,» lisasid nad.

Põhja-Korea süüdistas neljapäeval eurooplasi silmakirjalikkuses.

«See on tõsine provokatsioon, et ÜRO Julgeolekunõukogu ei maini sõnagagi USA hiljutist mandritevahelise ballistilise raketi Minuteman III katsetust, kuid nokib meie tegevuse kallal, mis on õigustatud vastavalt õigusele enesekaitsele,» teatas Põhja-Korea välisministeerium.

Põhja-Korea kuulutas 2018. aasta aprillis välja moratooriumi raketikatsetustele ning ei ole enda väitel katsetanud alates 2017. aasta novembrist ühtegi ballistilist raketti, kuigi on tulistanud välja lühimaarakette.

Washington on kulutanud aastakümneid ja miljardeid dollareid, et arendada tehnoloogiaid, millega ballistilisi rakette tõrjuda. Läinud nädalal teatas Washington, et katsetas mandritevahelist ballistilist raketti Minuteman III.