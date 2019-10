Erdoğan ähvardas saata Euroopasse 3,6 miljonit põgenikku

«Me avame väravad ja saadame 3,6 miljonit põgenikku teie suunas teele,» lausus Erdoğan täna oma kodupartei AKP ees peetud kõnes.

Türgi president oli raevus Euroopa Liidu eilsest avaldusest, milles kutsuti Türgit üles lõpetama sõjategevust kurdide juhitud Süüria Demokraatlike Jõudude vastu Süüria loodeosas.

Lisaks tegi EL maha Ankara plaani luua pealetungi käigus hõivatavasse piirkonda nn turvatsoon, öeldes, et sealt sunniviisiliselt Süüria põgenike ümberasustamine ei vasta ÜRO põgenikeagentuuri UNHCR poolt ette nähtud rahvusvahelistele kriteeriumitele.

«Igasugune katse muuta demograafilist olukorda on vastuvõetamatu,» teatas EL avalduses. «EL ei taga stabiliseerumis- või arenguabi aladel, kus eiratakse kohalike elanike õigusi.»

Türgi tankid Süüria loodeosas. FOTO: Xinhua / imago images/ Scanpix

Türgi rünnakutes kurdide juhitud vägede vastu on hukkunud tänase seisuga vähemalt kaheksa tsiviilisikut, neist kaks lapsed.

Türgi käitumise osas on skeptilisust ilmutanud mitmed regionaalsed suurriigid nagu Egiptus, Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia ja Kuveit. Küsimuse arutamiseks kutsutakse pühapäeval kokku erakorraline Araabia Liiga kohtumine. ÜRO Julgeolekunõukogu peab erakorralise istungi järgmisel neljapäeval.

Erdoğan kaitses Türgi tegevust, öeldes, et operatsioon aitab toetada Süüria territoriaalset terviklikkust, võideldes riigi loodeosas kurdide kontrolli vastu.

«Nad ei ole ausad, nad mõtlevad lihtsalt asju välja,» lausus Erdoğan Türgi kriitikutele, eriti Saudi Araabiale ja Egiptusele viidates. «Meie aga teeme tegusid ja see on meie erinevus.»

Samas kõnes väitis Erdoğan, et operatsioonide käigus on tapetud juba 109 terroristi. Türgi on kuulutanud kurdide organisatsioonid terrorirühmitusteks.

Süüria Demokraatlikud Jõud on suures osas kurdidest koosnev sõjaline üksus, mis on koos Araabia kontingendiga olnud USA peamine liitlane võitluses äärmusrühmitusega Islamiriik. USA jõudude taganedes on Türgile jäänud vabad käed kurdide alade ründamiseks.

Süüria inimõiguste Vaatluskeskuse töötaja Rami Abdurrahmani sõnul on tapetud 19 kurdivägede ja selle liitlaste võitlejat, ligi 40 inimest on saanud haavata.

«Erdoğani arv 109 surnust on suuresti liialdatud. See on kümme korda suurem tegelikust arvust,» lausus ta.

Türgi on öelnud, et kavatseb luua turvatsooni miljonitele Süüriasse tagasipöördujatele, kuid riigijuhid ja abiagentuurid kardavad, et sõjaline operatsioon Süüria loodeosas, mis on koduks 700 000 humanitaarabi najal elavale inimesele, võib tuua kaas humanitaarkatastroofi.



Teadaolevalt on Süüria aladelt evakueeritud ka sadu humanitaartöötajaid.

Mürsurünnakud Süüria piiri ääres asuvale Akcakale linnale. FOTO: Lefteris Pitarakis / AP / Scanpix

Türgi sõjalise operatsiooni tõttu on vähem kui päeva jooksul pidanud kodust põgenema enam kui 60 000 inimest, teatas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus. Suur arv elanikke on lahkunud Ras al-Aini, Tal Abyadi ja Derbasiyeh' piirialadelt. Enamik neist suundus itta Hasakeh' linna poole.