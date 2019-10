Soome president mõistis Türgi sissetungi Süüriasse hukka

Niinistö sõnul paneb Türgi rünnak kurdide vastu NATO erilisse olukorda, ütles ta YLE-le antud intervjuus.

Soome valitsus võttis eile seisukoha, millega toetas Euroopa Liidu seisukohta, mis on Türgilt nõudnud rünnakute peatamist. Soome ei kiida Türgi sõjalist operatsiooni heaks.

«See on muidugi hukka mõistetav ning selle on Soome ka välja õelnud. Euroopa Liit näitas eile samuti üksmeelsust,» ütles Niinistö.

«Türgi, mis on kandnud vastutust kolme miljonist pagulase eest, sooviks nüüd nad lükata turvatsooniks kutsutud piirkonda, mis tuleb kõigepealt kurdidelt tagasi vallutada. Ja vastavalt peavad kurdid sealt alalt põgenema.»

Praeguseks on lahingupiirkonnast elanud kurdid lahkunud ning nad on suundunud lõunasse. Niinistö meenutab, et alati kui inimesed on liikvel, siis liikumine on kuhugi poole suunatud.

Türgi planeeritava turvatsooni lähedal on ka al-Holi pagulaslaager, kuhu on toodud ISIS-e võitlejate lähedasi. On hinnatud, et kurdidel ei piisa vägesid laagri valvamiseks samal ajal, kui nad peavad türklastega lahinguid. YLE info kohaselt arutavad Euroopa Liidu välisministrid Süüria ja al-Holi olukorda esmaspäeval.

President Niinistö peab Türgi sõjalist operatsiooni Süürias näitena geopoliitilisest mängust. Näiteks Euroopa Liidu riigid on kasutanud Türgit kaitserauana ning riik on hoolitsenud miljonite pagulaste eest, saades selle eest Euroopa riikidelt raha.

«On kattuvaid huvisid. Ühtäkki saadakse aru, et ka kõige hullemal vaenlasel võib olla midagi, millest ollakse sõltuvad. Ja vastupidi – parimal sõbrad võib olla midagi sellist, mis pole üldse meeldiv. See on kahetsusväärne, aga paraku selline juba geopoliitiline mäng juba on.»

Niinistö sõnul ei üllatanud teda Türgi rünnak kurdide vastu. Türgi oli juba pikemat aega planeerinud turvatsooni ning teinud varasemaid rünnakuid ja sõjalisi operatsioone Süürias. Teisalt soovis president Trump Süüriast väed välja tuua. Trumpi otsus andis Türgile võimaluse oma plaanidega algust teha.

«Nüüd saavad mõlemad soovid korraga teoks.»

Niinistö kohtus president Trumpiga eelmisel nädalal Washingtonis, kuid nad ei rääkinud USA vägede välja toomisest Süüriast. Niinistö arvab, et ameeriklaste otsus on sündinud kiiresti. Trump ei vihjanud tema sõnul mingil viisil, et sooviks vägesid välja tuua.

«Ei väiksematki vihjet. Ta on oma mõtetes nii vahetu, et kui selline idee oleks tal kuskil peas olnu , siis ei oleks ta seda jätnud ütlemata, diplomaatiliselt väljendades,» sõnas Niinistö.

Niinistö pani enda sõnul paar päeva tagasi tähele, kuidas Trump ütles, et USA osaleb vaid sõdades, mis kattuvad riigi huvidega.

«Usun, et nii mõnigi jäi mõtlema, kui suure mõjuga selline avaldus on. Me kõik teame, et ta on päris vastumeelne maailmapolitsei rollis, mis kutsus kunagi ka Euroopas kriitikat esile. Nüüd jäädakse USA-d igatsema.»

Niinistö sõnul on Euroopal piisavalt mõtteainet USA muutunud rollist. Ta ei usu ka seda, et Türgi rünnak rahustaks olukorda Süürias.