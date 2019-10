EL mõtleb karistada Türgit Süüria-pealetungi tõttu sanktsioonidega

«Loomulikult on see laual,» ütles Amélie de Montchalin raadiole France Inter. Tema sõnul arutab blokk vastust Türgi pealetungile järgmisel nädalal Euroopa Ülemkogul.

«Meie hukkamõist on tugev, kuid asi ei jää siiapaika /.../ Me kavatseme tegutseda,» lausus Montchalin.

«Võite ette kujutada, et me ei jää oma lauapoolele istuma ja ütlema: «Teate, me tunnistame, et asjad on keerulised.»»