Nobeli rahupreemia pälvis Etioopia peaminister

Nobeli preemia komitee teatas, et Etioopia peaminister väärib rahupreemiat oma püüdluste pärast saavutada rahu ja suurendada rahvusvahelist koostööd. Eriti tähelepanuväärseks peeti peaministri pühendunud tegevust piirikonflikti lahendamisel naaberriigi Eritreaga.

Nobeli preemia on prestiižne auhind, mida antakse välja füüsika, keemia, meditsiini, kirjanduse ja rahu valdkonnas inimestele või organisatsioonidele, kes on viimase 12 kuu jooksul oma tegevusega inimkonnale kõige rohkem kasu teinud. Nii kirjeldas Nobeli preemia olemust Alfred Nobel.

Kokku kandideeris sel aastal Nobeli rahupreemiale 301 isikut ja organisatsiooni, kelle nimed olid salajased. Siiski spekuleeriti, et üks favoriit rahupreemiale oli Rootsi kliimaaktivist Greta Thunberg.

2018. aastal said Nobeli rahupreemia Kongo Demokraatliku Vabariigi günekoloog Denis Mukwege, kes aitab relvastatud mässuliste poolt vägistatud naisi ning Iraagi jeziid Nadia Murad, kes oli mitu kuud Islamiriigi võitlejate käes vangistuses.

Nad said rahuauhinna oma pingutuste eest takistada ja lõpetada sõjalise konfliktiga kaasnev seksuaalvägivald.

Tuntuimate rahupreemia saajate seas on endised USA presidendid Barack Obama ja Jimmy Carter, samuti on selle pälvinud Euroopa Liit ja ÜRO.

Nobeli preemiaid antakse välja alates 1901. aastast, aga vahel, peamiselt sõja tõttu, on preemiate väljaandmisest loobutud. Vahel pole preemiat määratud ka seetõttu, et sobiv laureaat on puudunud.