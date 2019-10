Putin: Venemaa hakkab vastusena USA-le arendama kesk- ja lühimaarakette

«Loomulikult hakkame me nüüd selle kallal tööle, võttes arvesse, et ameeriklased on need juba arendanud,» ütles Putin Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) riigipeade kohtumisel Aşgabatis.

President lisas, et Venemaale valmistab muret USA plaan paigutada Aasiasse kesk- ja lühimaaraketid, sest need võivad ulatuda Vene territooriumini.

«USA lahkus INF-i (keskmaa tuumajõudude) leppest ja katsetas kolm kuud hiljem raketti. See pole üldse hea. Pentagoni esindajad on juba teatanud, et nad paigutavad need Aasiasse. Käivad kõnelused Jaapani ja Lõuna-Koreaga,» lausus Putin.

«See on selge, et me oleme sellisel juhul sihtmärk number üks. See ei too meile rõõmu, sest see mõjutab meid,» lisas president.

«Loomulikult vaatame, kuhu need täpselt paigutatakse, aga need ulatuvad Vene territooriumini.»

USA teatas veebruari algul kuus kuud kestva protsessi alustamisest INF-ist lahkumiseks, süüdistades Venemaad lepingu aastatepikkuses rikkumises. Venemaa teatas seepeale, et peatab samuti oma osaluse leppes.

Washingtoni hinnangul rikub lepet Venemaa tiibrakett Novator 9M729, NATO koodnimetusega SSC-8. Moskva hinnangul ei riku rakett lepet, sest selle laskeulatus on kuni 480 kilomeetrit.

1987. aastal Nõukogude Liidu ja USA vahel sõlmitud kahepoolne INF-lepe keelab 500-5500-kilomeetrise tegevusraadiusega tiibrakettide, samuti raketi stardiseadeldiste ja tugivarustuse tootmise ja katsetamise.