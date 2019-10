VIDEO: California osariigis lõõmavad metsatulekahjud

«Seoses tuule mõjuga piirkonnas on selge, et tule levik väljus kiiresti kontrolli alt. See lihtsalt hakkas mööda taimkatet levima,» ütles päästetöötajate ülem Fernando Herrera.

«Olen täiesti löödud. Ma ei tea, mis toimub, ma ei tea, kas minu kodu on veel alles,» ütles naine lisades, et temast jäi koju maha koduloomaks olnud jänes. «Ma nägin ainult üht suurt suitsupilve. Nad ei lubanud mul tagasi minna ja nüüd mul pole muud kui vaid need riided, mis on mul seljas.»