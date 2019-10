VIDEO: Californias kadus elekter ja lõõmavad metsad

Osariigi kuberner Gavin Newsom ütles, et elektrikatkestuse põhjus on elektritootja Pacific Gas & Electric aastatepikkune halb töö ja ahnus. Nimelt lülitati kolmapäeval osariigi põhjaosas elekter välja ligi 800 000 inimesel, sest elektrifirma kartis, et piirkonnas puhuvad suured tuuled lõhuvad elektriliine ja maha langevad liinid põhjustavad kuival maapinnal põlengu.

Kriitikute sõnul pole elektrifirma teinud piisavalt investeeringuid elektriliinide uuendamisesse ja nende vastupidavamaks muutmisesse, selle asemel tehakse ebamugavaks inimeste elu ja lülitatakse elekter välja.

«Alati kui tuul puhub, peame elektri välja lülitama,» ütles Tod Pickett, Placerville' linnas kauplust pidav ärimees. «See on hullumeelne. Inimesed jäävad toiduta, inimesed jäävad sissetulekuta, sest nad ei saa tööd teha.»

Kuigi tänaseks on mitmes piirkonnas elektrivarustus taastatud, on siiani elektrita üle 300 000 inimese.

Hoolimata sellest, et elektritootja soovis oma tegevuse metsapõlengute süttimist vältida, lõõmavad tulekahjud osariigis praegu ligi 300 hektaril.

Päästetöötajate sõnul said metsapõlengud alguse prügist, mis prügiveoautos põlema süttis ja sealt mahalaadimise käigus ümbruskonna süütas. Nüüd kardetakse, et tulekahjud võivad levida enam kui 600 hektarile.

Tule teele on jäänud mitmed elurajoonid ja ühes treilerelamute kompleksis hävis leekides 74 hoonet, kirjutas CNN.

«Seoses tuule mõjuga piirkonnas on selge, et tule levik väljus kiiresti kontrolli alt. See lihtsalt hakkas mööda taimkatet levima,» ütles päästetöötajate ülem Fernando Herrera.

Paljud inimesed peavad tulekahju tõttu kodudest lahkuma. CNNiga vestles üks naine, kes läks enne tulekahju puhkemist poodi, aga ei saanud tagasi tulles enam koju sisse, sest kogu piirkond oli ümber piiratud.