Soome linn ostis 180 000 euro eest piimakanne

Alavuse linna 2019. aasta majandusprognoosis tõdetakse, et eelarvesse jääb väike puudujääk ning et majandusliku olukorra stabiliseerimiseks on vaja rakendada jõulisi säästumeetmeid.

Samal ajal otsustas linnavalitsus osta septembris 180 000 euro eest Arabia piimakanne, kokku 1230 tükki. Kannud viidi Harri kunstikeskusesse, Fasadi ärikeskusesse ja Töysä raamatukokku.

Iltasanomate küsimusele, kas selline ost on kehva majandusliku olukorra ajal mõistlik, vastas linnapea jaatavalt. «Minu arust saime hea diili,» ütles linnapea Pekka Ala-Mäenpää. «Tegemist on ainulaadse kollektsiooniga ja ka hind on hea. Usun, et kannud toovad pikemas plaanis rõõmu paljudele inimestele, nii kohalikele kui ka turistidele. Kollektsioon tõmbab kindlasti inimesi siia.» Linnapea lisas, et see on investeering, millel on väärtus. «Raha ei ole läinud raisku,» rõhutas ta.

Ka kannude ostmist planeerinud Alavuse linna arengujuht Terttu Liesmäki õigustas ostu. «See on investeering,» sõnas Liesmäki. «Me peame kõik hakkama tulevikku investeerima, ei saa jätta kõiki arengutegevusi tegemata. Minu silmis on see kollektsioon üks võimalus panustada tuleviku arengusse.»

Linnapea selgitas, et eakas kohalik kollektsionäär Kauko Välimäki tahtis anda ära oma portselankannude kollektsiooni ja kui linn oleks nende ostmisega oodanud, ei oleks seda kollektsiooni hiljem enam osta saanud. «Minu info kohaselt tehti neile kannudele juba ka pakkumisi,» ütles linnapea.

Linnapea rõhutas, et hoolimata eelarvepuudujäägist ei ole linn siiski majanduslikes raskustes ning et kannude ostuks ei võetud raha ära lastelt ega vanuritelt.

Samas saab linnapea aru ka rahva kriitikast. Ta märkis, et ei ole ühtegi suurt investeeringut või otsust, mille poolt oleksid kõik üksmeelselt. Terttu Liesmäki lisas, et see raha tuleb linnale turismi kaudu tagasi.