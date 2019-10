Soome kaitseväes katsetatakse mees- ja naisajateenijate ühismajutust

Soome kaitseväe peastaabi sõnul on ajateenijate seas läbiviidud küsitlused näidanud, et ajateenistuses olevad naised tunnevad ennast ülejäänud üksusest välja jäetuna, kuna nad ööbivad omas toas. Küsitluste järgi parandaks ühes toas magamine info liikumist ning lubaks kasarmu ruume tõhusamalt kasutada.

Peastaap esitas kaitseministeeriumile septembris ettepanku, et ühismajutust võidaks teatud väeosades katsetada alates uue aasta algusest. Kaitseministeerium andis täna teada, et on alustanud katset puudutava määruse väljatöötamist.