EL-i liikmed toetasid Suurbritanniaga Brexiti-kõneluste jätkamist

Barnier ütles varem, et kõnelused Briti kolleegiga on olnud konstruktiivsed, kuid ei maksa hellitada lootust kiirele kokkuleppele.

«Olen juba varem öelnud, et Brexit on nagu mäkketõus, mis nõuab valvsust, otsusekindlust ja kannatlikkust,» lisas ta, kuid keeldus vastamast küsimusele, kas on väljavaateid enne järgmise nädala EL-i tippkohtumist kokkuleppele jõuda.