Jaapan valmistub võimsaks taifuuniks

Majandusminister Isshu Sugawara ärgitas haiglaid ja teisi avalikke asutusi tagama, et neil on toimivad varugeneraatorid.

Taifuuniks valmistutakse ka Tokyo lähistel Chibo linnas, mida tabas eelmisel kuul taifuun Faxai. See põhjustas ulatuslikke purustusi ja paiskas ümber umbes 2000 elektrimasti, põhjustades elektrikatkestuse enam kui 900 000 kodus. Linnas on jagatud üleujutuste kaitseks liivakotte, samuti ärgitatakse elanikke tagama, et neil oleks piisavalt toitu ja joogivett ning et nende mobiiltelefonide akud oleksid laetud.