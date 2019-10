Ecuadori president kehtestas pealinnas liikumiskeelu ja sõjaväevõimu

Käsk jõustub laupäeval kell 3 päeval (Eesti aeg 23.00) ja see «hõlbustab riigi jõudude tööd väljakannatamatute vägivallapuhangute vastu», teatas president Twitteris.

Vägivald jätkus laupäeval sellest hoolimata, et meeleavaldusi juhtiv põlisrahvaste liikumine CONAIE teatas mõni aeg enne presidendi teadaannet, et võttis vastu Moreno ettepaneku pidada otsekõnelusi.

AFP teatas laupäeval, et Quitos rüüstasid meeleavaldajad laupäeval üht valitsushoonet ja panid selle põlema.

Siseminister Maria Paula Romo kirjutas Twitteris, et andis käsu evakueerida hoone ümbrus, et tuletõrjujad saaksid põlengu kustutada.

Ta lisas, et politsei vahistas riigikontrolli hoone juures 30 inimest.

Telejaam Teleamazonas katkestas kavajärgsed ülekanded, et näidata kaadreid lõhutud akendest, mahapõletatud sõidukist ja kohale saabunud politseinikest.

Ajaleht El Comercio teatas Twitteris, et rühm tundmatuid ründas selle kontorit.

Moreno ütles telepöördumises, et maskides protestijatel pole midagi pistmist tuhandete põliselanikest meeleavaldajatega.

CONAIE soovib enda teatel kohtuda Morenoga silmast silma, et rääkida selle otsuse ja teiste IMF-iga kokkulepitud reformide «tühistamisest või muutmisest».

Pealinnas Quitos on rohkem kui nädala jooksul kokkupõrgetes julgeolekujõududega surma saanud vähemalt viis protestijat, kelle seas ka üks põliselanike juhtidest. Vigastada on saanud ja kinni on peetud peaaegu 2000 inimest.