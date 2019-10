Ungari opositsioon loodab kohalikel valimistel võimuparteid üllatada

Konservatiivist peaministri Viktor Orbáni killustunud vastasleeril on õnnestunud nendeks valimisteks üheks jõuks koonduda lootuses nurjata esimest korda 10 aasta jooksul võimuerakonna Fidesz ülekaalukas valimisvõit.

Orbán on pärast võimuletulekut 2010. aastal muutnud valimisreegleid sedasi, et opositsiooniparteidel oleks eraldiseisvalt Fidesziga üha raskem võistelda.

Kohalike valimiste tähtsaim lahingutanner on pealinn Budapest, kus opositsiooni kandidaadi Gergely Karácsony toetus on arvamusküsitlustes Fideszi toetusega linnapea István Tarlósi omaga pea võrdne.

Karácsony on võrrelnud Budapesti valimisi märtsikuiste Istanbuli linnapeavalimistega, kus Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani võimuerakonna kandidaat sai opositsiooni kandidaadi käest lüüa.

Kriitikute sõnul on Orbán üheksa aastaga tsementeerinud oma võimu seadustega, mis on allutanud Ungari meedia ja kohtusüsteemi võimuerakonna tahtele.

Mõned neist reformidest on nende väitel aidanud Fideszil saavutada opositsioonipartide üle veenvaid võite hoolimata sellest, et pea pool valijaskonnast hääletab regulaarselt võimuerakonna vastu.

Seekord on opositsioon paljudes omavalitsustes Fideszi vastu üles seadnud ühe kandidaadi.

Igal juhul peaks opositsiooni parandama oma 2014. aasta valimiste tulemust. András Bíró-Nagy mõttekojast Policy Solutions peab kõige olulisemaks opositsiooni häältesaaki maapiirkondades, sest just hea tulemus seal võimaldaks sellel 2022. aasta parlamendivalimistel Fideszile konkurentsi pakkuda.

«Budapestil on mõistagi sümboolne väärtus, aga vähemalt sama tähtis on võita provintsilinnades ja rajada sinna juured ja taristu. Just seal võidetakse või kaotatakse 2022. aasta valimised,» lausus ta AFP-le.