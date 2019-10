Taifuun Hagibis on nõudnud Jaapanis 26 inimese elu

Viimase 60 aasta tugevaimaks Jaapanit tabanud tormiks peetav Hagibis tõi kaasa rängad vihmasajud, mis omakorda põhjustasid riigis ulatuslikke üleujutusi. Paljudes piirkondades on peatatud ühistranspordiliiklus, tühistatud on sadu lende.

Enam kui 100 000 päästjat, sealhulgas 31 000 sõdurit töötasid pimedani, et jõuda lõksu jäänud inimesteni.

Valitsuse ametlikud andmed räägivad seni 14 hukkunust ja 11 kadunust, kuid ajakirjanduse teatel on surma saanud vähemalt 26 ja kadunud 15 inimest.

Torm on tekitanud suurt kahju ka elamutele. Sadu tuhandeid majapidamisi on elektrita ja kümnetel tuhandetel on katkenud veevarustus, lisas ta.