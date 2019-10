Ecuadori president ja meeleavaldajad leppisid kokku rahutuste lõpetamises

«Käesoleva kokkuleppega peatatakse Ecuadoris mobilisatsioon ja me pühendume rahu taastamisele riigis,» märkisid kõnelustel osalenud, lisades, et valitsus võttis tagasi korralduse kütusesubsiidiumide tühistamiseks.

Meeleavaldused, milles on hukkunud seitse inimest, puhkesid pärast seda, kui president Lenín Moreno tühistas kütusesubsiidiumid, et saada IMF-ilt 4,2 miljardit dollarit laenu. Subsiidiumide kaotamine viis üleöö kütusehinna kahekordistumisele.

Vargas lubas pöördumises, et kõik blokaadid põlisrahvaste aladel asuvatel maanteedel ja naftarajatiste juures lõpetatakse. Need sammud on peatanud viimasel kahel nädalal osaliselt Ecuadori naftasektori töö.