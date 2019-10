Hispaania kohus väljastas Puigdemonti kohta uue vahistamisorderi

Koos temaga põgenes välismaale veel viis separatistide juhti, kes elavad Belgias, Šveitsis ja Šotimaal ning kellest neli on tagaotsitavad mässule õhutamise ja kaks riigi raha väärkasutamise eest.

Kataloonia parlamendi endine spiiker Carme Forcadell mõisteti vangi 11,5 aastaks, kaks mõjukat kodanikuliikumise juhti Jordi Sànchez ja Jordi Cuixhart said mõlemad üheksa-aastase vangistuse. Kolm kohtualust pääsesid trahviga.

Hispaania saatis kohtuotsuse väljakuulutamise eel Katalooniasse täiendavad politseijõud, kuna separatistid on lubanud massilist kodanikuallumatust.

Hispaania valitsus loodab, et kohtuotsuse väljakuulutamine annab võimaluse kriis selja taha jätta, separatistlik liikumine seevastu usub, et süüdimõistmine aitab neil koondada ridu ja tuua poolehoidjad tänavatele.

«Ütleme neile, keda ajendab üksnes soov halba teha, et tänasega ei ole miski lõppenud, te ei ole võitnud, me tuleme tagasi veelgi tugevamatena. Me tuleme tagasi ja võidame,» ütles Junqueras vanglast poolehoidjatele saadetud kirjas, mille avaldas tema erakond ERC.