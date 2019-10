Ungari kohalikel valimistel võidutses Budapestis opositsioon

Orbán ütles valimisüritusel toetajatele, et Fidesz tunnistab valijate otsust Budapestis ja erakond on valmis koostööks.

Kriitikute sõnul on Orbán üheksa valitsemisaastaga tsementeerinud oma võimu seadustega, mis on allutanud Ungari meedia ja kohtusüsteemi võimuerakonna tahtele.

Mõned neist reformidest on nende väitel aidanud Fideszil saavutada opositsioonipartide üle veenvaid võite hoolimata sellest, et pea pool valijaskonnast hääletab regulaarselt võimuerakonna vastu.

«See tõestab, et opositsiooni uus koostööstrateegia toimib, see oli selle üle aastate parim tulemus,» ütles mõttekoja Policy Solutions analüütik András Bíró-Nagy. «Budapest on suur võit, kuid läbimurre paljudes provintsilinnades on vähemalt sama oluline.»