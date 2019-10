Erdoğan: USA vägede lahkumine Süüria põhjaosast on positiivne

«See on positiivne samm,» kommenteeris Erdoğan ajakirjanikele Ühendriikide kaitseministri Mark Esperi pühapäevast avaldust.

Türgi on kuuendat päeva kestvas pealetungis Süüria põhjaosa kurdi vägede vastu hõivanud kaks strateegilist linna, Tal Abyadi ja Ras al-Aini. Erdoğan avaldas lootust, et kurdi väed taanduvad ka teistest strateegilistest linnadest nagu Manbiji.

«Kui Manbiji evakueeritakse, ei sisene me sinna kui Türgi. Sinna naasevad meie araabia vennad, kes on nende alade tegelikud peremehed. Meie eesmärk on tagada nende naasmine ja julgeolek,» ütles Erdoğan.

Türgi president tervitas ka Venemaa «positiivset hoiakut», öeldes, et Moskva ei paista seadvat takistusi pealetungile samuti strateegilise tähtsusega Kobani linna suunas.

«Jutte on praegu palju, kuid tundub, et Kobaniga probleeme ei tule, kuna Venemaa hoiak on hetkel positiivne,» ütles Erdoğan.

Türgi riigipea kritiseeris ka Ankara NATO liitlasi, kes on Türgi sõjalist operatsiooni teravalt kritiseerinud. «Kelle poolele kavatsete teie asuda? Kas oma NATO liitlase või terroristide? Nad ei oska vastata. Ei ole võimalik mõista nende tegevuse eesmärki ja põhjust,» sõnas ta.