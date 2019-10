Kuku Välismääraja: USAs on lahingumeeleolu

13. oktoobri Välismääraja saates Hannes Hanso, Sven Mikser ja Meelis Kitsing. Kuula saadet järele siit!

Demokraadid on alustanud USA esindajatekojas vabariiklasest presidendi suhtes tagandamisjuurdlust seoses kahtlustustega, et Trump kuritarvitas oma ametikohta isikliku sisepoliitilise kasu eesmärgil ning kutsus sellega välisriiki sekkuma USA 2020. aasta presidendivalimistesse.

«See [skandaal] on tekitanud Bidenile ebamugava olukorra, sest isegi kui [Hunter Bideni tegevuses] pole midagi illegaalselt, siis on tekkinud tunne, et on huvide konflikt. Biden oli ühe maagaasifirma nõukogus. Sellel firmal läks väga hästi, kui Janukovitš oli president. Kui ta enam ei olnud, siis see firma eesmärgipäraselt proovis leida endale Läänest nõuandjaid. Lisaks oli Hunter Biden ühe investeerimisfirma nõukogus, kus on suured investeeringud Hiina pankadelt ajal, kui Biden oli asepresident. Ei saa öelda, et on otsene huvide konflikt, aga on tekkinud mulje, et oli. Kuivõrd eetiline ja moraalne see tegevus oli. Ei olnud nii lihtne, et ukrainlased vaatasid maailmas ringi, kes oleks tore finantsspetsialist ja leidsin Hunter Bideni, vaid Hunter Bideni tema seotus tuntud poliitikuga oli talle kasuks,» selgitas Meelis Kitsing skandaali tagamaid.

«Ukraina juhtum on kiires arengus. Trumpi advokaadi Rudy Giuliani kaastöötajad on arreteeritud. Puudutab võimaliku toetuse pakkumist ühele kongressmenile, kes vastutasuks pidanuks aitama ametist tagandada või ametist vabastada endist USA suursaadikut Ukrainas, kes ka vabastati. Sasipundar Ukraina ümber toob sisse aina uusi aspekte. Rudy Giuliani on naha ja karvadega sees, tegelikult on Trump ise proovinud sinna tõmmata ka asepresident Mike Pence'i, riigisekretär Mike Pompeo on Ukraina telefonikõne ja sellega kaasnevate soovide, palvete ja abipalumistega seotud,» ütles Mikser.

Ta jätkas, et Trumpi ümber toimuv segadus võib panna karmimaid sõnu ütlema mõningaid vabariiklastest senaatoreid, kes kandideerivad tagasi osariikides, mis ei ole nii kindlalt Vabariikliku partei käes. Trumpi baasvalija on siiski väga lojaalne, sellest sihtgrupist pea 90% toetab jätkuvalt presidenti. Nii on vabariiklastest Kongressi liikmetel väga keeruline tema vastu minna. «Küll on mitmed seni Trumpi jäägitult toetanud konservatiivsed ajakirjanikud ja meediaväljaanded võtnud tugevalt kriitilise tooni. Isegi mõned Fox Newsi ajakirjanikud on olnud Trumpi telefonikõne suhtes teravad.»

«Üks viimaseid konservatiivse väljaande Fox Newsi tehtud gallupeid näitab, et juba 50% kõigist valijatest toetab impeachmenti [Trumpi tagasikutsumist] ja nn impeachment inquiryt [uurimist võimalikuks taandamiseks] toetab veel märkimisväärselt kõrgem protsent,» ütles Mikser. Nii et koguvalijaskonna lõikes Trumpi seis uurimise valguses iseäranis hea ei ole ning sama seis vaatab vastu kõigist tema presidendiaja küsitlustest, kus Trumpi vastaseid on olnud pidevalt rohkem kui toetajaid.