Kuninganna: Brexit 31. oktoobril on Briti valitsuse prioriteet

«Minu valitsuse prioriteet on alati olnud tagada Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust 31. oktoobril,» ütles kuninganna parlamendi uue istungjärgu avaistungil lordide kojas. «Minu valitsus kavatseb sõlmida Euroopa Liiduga uue partnerluse, mis põhineb vabakaubandusel ja sõbralikul koostööl.»

Praegu Suurbritannias elava 3,4 miljoni EL-i kodaniku poole pöördudes rõhutas kuninganna, et valitsuse seisukoht on lubada neil jääda.

Johnson on korduvalt kinnitanud, et Brexit peab leidma aset sel kuul. Ent kui kokkulepet EL-i neljapäeval algaval ülemkogul ei sünni, ähvardab Johnsonit oht olla sunnitud paluma Brüsselilt ajapikendust vastavalt parlamendis vastu võetud seadusele, mille eesmärk on vältida potentsiaalselt kahjulikku leppeta lahkumist.