Trump: kurdid võivad ise ISi vange vabastada

«Kurdid võivad osa vange vabastada, et saavutada meie sekkumine. Türgi või Euroopa Liit, kust paljud neist tulid, võivad nad kergesti kätte saada, kuid nad peavad kiiresti tegutsema,» lisas Ühendriikide riigipea.

«Kas inimesed tõesti usuvad, et me peaksime minema sõtta NATO liikme Türgiga?» küsis Trump. «Needsamad inimesed, kes meid Lähis-Ida jamasse tõmbasid, on inimesed, kes kõige rohkem tahavad sinna jääda!»