Reinsalu toetab ISISe-vastast koalitsiooni

Reinsalu sõnas telefonintervjuus Kuku raadiole, et sobiva sõnastuse leidmine välisministrite tasandil võttis küll pool päeva aega, aga sobiv lahendus leiti. Ta lisas juurde, et peeti väga oluliseks, et Euroopa Liit jätkaks oma pingutusi paguslaskriisi lahendamisel, sest päris selge on, et Kirde-Süüriast hakkavad liikuma ja on juba hakanud liikuma üle saja tuhande pagulase.

Süüria konflikti kirjeldades ütles välisminister, et seal on probleemide pundar. «Süüria pinnal võime rääkida viie erineva riigi armeest, mis tähendab seda, et see olukord on äärmiselt määratlematu. Kurdi esindajad ja Assadi esindajad on omavahel kokkuleppe sõlminud, aga mida see tähendab, tegelikult teada ei ole.»