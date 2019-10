Kiievis avaldasid tuhanded inimesed meelt alistumise vastu Ida-Ukrainas

Esmaspäeval tähistatakse Ukraina ülestõusuarmee UPA loomise aastapäeva. UPA võitles Teise maailmasõja ajal koos Natsi-Saksa vägedega Nõukogude vägede vastu ja seda on süüdistatud poolakate ja juutide mõrvamises.

Protestijad on vastu Ida-Ukraina rahuplaanile, mille järgi antaks suurem autonoomia Venemaa toega separatistide kontrollitud aladele olukorras, kus puudutavad tagatised nende alade naasmise kohta Ukraina võimu alla.

President Volodõmõr Zelenskõi valmistub Prantsusmaa ja Saksamaa osavõtul peetavaks neljapoolseks kohtumiseks Vene presidendi Vladimir Putiniga, et rahuprotsessile hoogu anda.

Meeleavaldajate sõnul on kohtumine Putiniga kaotus Ukrainale.

«Ei saa olla rahu, kui me nõustume nende tingimustega, Putini tingimustega,» ütles üks Mõkola-nimeline veteran.

«Ma juba tunnen, et me oleme loobumas riiklikest huvidest,» lisas kirjanik Natalia Tõsovska. «Kui me väed taas tagasi tõmbame, siis jääb järele suur hall ala, mille okupeerib keegi teine.»