Allikad: Prantsusmaa kaalub sõdurite äratoomist Põhja-Süüriast

Pariis panustab äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu Süürias ja Iraagis sõdivasse koalitsiooni tuhatkonna sõduriga. Sõjaväelastest allikate sõnul on Prantsusmaal Süüria põhjaosas teiste seas paarsada eriväelast.

«Eelseisvatel tundidel rakendatakse meetmeid, et tagada alal olevate Prantsuse sõjaväelaste ja tsiviilisikute turvalisus,» teatas presidendi kantselei.

«Me pole iial varjanud fakti, et väikeste väekontingentidega riigid ei saa jääda, kui Ühendriigid lahkuvad,» ütles Prantsuse diplomaadist allikas.

Ka Britid on valmis tooma oma eriväelased Põhja-Süüriast ära, kui USA peaks lahkuma, kirjutas leht The Times sel nädalal.

USA kaitseminister Mark Esper ütles pühapäeval, et USA võib tuua Süüriast ära tuhat sõdurit, kellele anti korraldus lahkuda riigi põhjaosast.

Lahkumise põhjus on kolmapäeval alanud Türgi vägede pealetung. USA president Donald Trump andis sellele sisuliselt rohelise tule teatega, et viib Türgi-Süüria piirilt ära USA üksused, kes olid Ankara vägede ja Süüria kurdi vägede vahel puhvriks.

Pariis mõistis USA sõjaväelaste lahkumise hukka. Prantsusmaa rõhutas, et IS on jätkuvalt oht ning sellel ei tohi lasta korraldada või innustada rünnakuid Euroopas.