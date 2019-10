Skripale mürgitanud Vene luuraja leiti GRU kindrali pulmafotolt

Anatoli Tšepiga, kes liikus Euroopas Ruslan Boširovi nime all, oli uurimise läbi viinud Radio Svoboda ja Bellingcati andmetel kutsutud 2017. aastal pulma. Selle korraldas oma tütrele kindral Andrei Averjanov, kes teadaolevalt on ülisalajase väeosa nr 29155 komandör.

USA ajaleht New York Times kirjutas hiljuti, et just selle väeosa eriüksuslased tegelevad Euroopa destabiliseerimisega, korraldades muu hulgas riigipöördekatseid nagu Tšernogoorias ning püüavad kõrvaldada Kremlile mitte meelepäraseid isikuid nagu Skripal.