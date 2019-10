USA kehtestab Türgile sanktsioonid

Esialgsetel andmetel kehtestatakse sanktsioonid Türgi liidritele ja tõstetakse uuesti terasetolle. Kallimatest tollimaksudest loobuti kevadel. Ühtlasi lõpetatakse kaubandusläbirääkimised kahe riigi vahel.

«Ma olen täiesti valmis Türgi majanduse kiireks hävitamiseks, kui Türgi liidrid jätkavad sel ohtlikul ja hävitaval teel,» kirjutas Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

Presidendi sõnul kehtestatakse sanktsioonid Türgi valitsuse praegustele ja endistele liikmetele, kes on seotud käimasoleva sõjalise operatsiooniga Süürias. Meetmete hulka kuuluvad muu hulgas varade külmutamine ja sissesõidukeeld.

Trumpi sõnul seab Türgi sõjaline operatsioon ohtu tsiviilisikud ning ohustab kogu regiooni rahu ja stabiilsust.

Trump hoiatas juba varem, et Türgit ootavad sissetungi eest Süüria põhjaossa kohesed sanktsioonid, kuid andis ühtlasi mõista, et Washington soovib vältida relvakonflikti Ankaraga. «Tulekul on suured Türgi-vastased sanktsioonid!» ütles Trump pärast Türgi rünnakute hoogustumist Süüria kurdide vastu nädalavahetusel.

Trump andis nädalavahetusel korralduse tuua Süüria põhjaosa piirialalt ära umbes tuhat USA sõdurit. USA kaitseministri Mark Esperi sõnul võivad Ameerika sõdurid jääda kahe edasiliikuva armee vahele.

Trump oletas, et kurdid üritavad tõmmata Ühendriike laiemasse konflikti ja väitis, et kurdid on sihilikult vabastanud äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vange, «et me konflikti sekkuksime». «Kas inimesed tõesti usuvad, et me peaksime minema sõtta NATO liikme Türgiga?» küsis Trump. «Needsamad inimesed, kes meid Lähis-Ida jamasse tõmbasid, on inimesed, kes kõige rohkem tahavad sinna jääda!»

Sanktsioonide eest vastutava rahandusministeeriumi juht Steven Mnuchin ütles, et «USA jaoks pole kindlasti liiga hilja kehtestada Türgile sanktsioonid». Siiski lisas ta varem, et olukord on keeruline, sest Türgi kuulub koos USAga NATOsse.

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham teatas telekanalile Fox News, et Türgi president Recep Tayyip Erdoğan tegi oma poliitilise elu suurima vea. «Sellist parteideülest toetust pole ma varem näinud. Meil kõigil on Erdoğanist isu täis,» ütles Graham. «Vabariiklased ja demokraadid teevad valitsusega tööd, et sadada talle kaela nagu tonn telliseid. Iraani-laadsete sanktsioonidega. Ja ta väärib seda,» ütles senaator. «Kavatseme ta Süüriast välja ajada. Kavatseme laua algseadistada,» sõnas Graham.