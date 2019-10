Meedia: Bolton hoiatas teisi «käsigranaat» Giuliani eest

Esmaspäeval kongressis suletud uste taga ütlusi andnud Valge Maja eksnõuniku Fiona Hilli sõnul oli Boltoni arvates Giuliani «käsigranaat, kes kõik õhku laseb», kirjutas leht New York Times.

Pärast «teravat mõttevahetust» Gordon Sondlandiga, kes on USA suursaadik Euroopa Liidus ja kes Giulianiga survekampaanias koostööd tegi, palus Bolton Hillil teavitada asjast ühte riikliku julgeoleku nõukogu advokaati, kirjutas Times.

Hill andis ütlusi pärast väiteid, et Trump survestas Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid uurima Bideneid 25. juulil telefonikõnes. Sellest kõnest sai demokraatide kontrollitud esindajatekojas alguse tagandamisuurimine.

Valge Maja avaldatud telefonikõne protokollist selgub, et Trump tahtis Zelenskõilt teenet. USA demokraatide arvates tähendas teene Bideni ja tema poja uurimist. Biden juhtis eelmise USA presidendi Barack Obama Ukraina-poliitikat ning poeg töötas Ukrainas ühes gaasifirmas.

Times kirjutas eelmisel nädalal, et Giuliani ise on föderaalprokuratuuris uurimise all sobingute pärast, mis ta Kiievis Trumpi heaks tegi.