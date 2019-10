Tellijale

USA väed peavad 24 tunni jooksul Manbijist lahkuma, jättes sinna maha kurdienamusega Süüria Demokraatlike Jõudude (SDJ) võitlejad. Pentagoni vanemametniku sõnul on piirkonnas kauem viibinud USA personal aidanud Vene jõududel varem ebaturvalistel aladel navigeerida, vahendab Newsweek.

«See on sisuliselt üleandmine,» lausus USA kaitseministeeriumi ametnik. «Aga tegu on kiire lahkumisega, mis sisaldab esmaste juhiste andmist. Me üritame võtta lahkudes kaasa nii palju varustust kui võimalik ning hävitame tundlikku varustust, mida ei ole võimalik liigutada.»